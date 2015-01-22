В ночь на субботу в Ленобласти пройдут дожди

Температура воздуха в течение дня составит от +4 до +9 градусов.

В субботу, 8 ноября, погода в Ленинградской области будет преимущественно облачной. Атмосферное давление незначительно возрастет. Температура воздуха в течение дня составит от +4 до +9 градусов. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ночное время выпадут небольшие осадки в виде дождя, местами интенсивность осадков окажется минимальной. Ветер западного направления подуют со скоростью 4-9 м/с.

Днём небо большей части региона покроют облака, сопровождающиеся небольшими дождями. Скорость ветра изменится на переменчивую, составляя до 2-5 м/с.

