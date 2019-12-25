  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируется в Ленобласти 6 ноября
Сегодня, 15:45
79
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Небольшие дожди и до +11 градусов прогнозируется в Ленобласти 6 ноября

0 0

Ожидается ветер юго-западного и западного направлений, скорость которого составит 6-11 м/с.

В четверг, 5 ноября, погода в Ленинградской области будет облачной. Ожидается ветер юго-западного и западного направлений, скорость которого составит 6-11 м/с, сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Поздно вечером возможны кратковременные, местами умеренные дожди. Утром также вероятны незначительные осадки. Температурные колебания в течение дня составят от +6 до +11 градусов.

Дополнительно отмечается постепенное снижение атмосферного давления.

Ранее мы сообщили о том, что последствия урагана "Мелисса" принесут в Петербург дождливую и аномально теплую погоду 5 ноября.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии