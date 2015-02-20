Небольшие дожди и до -2 градусов ожидается в Ленобласти 3 декабря

Ветер усилится до 5-10 м/с, направление– юго-западное.

В среду, 3 декабря, погода в Ленинградской области будет характеризоваться облачностью и незначительными осадками, преимущественно представленными дождём. Ветер усилится до 5-10 м/с, направление– юго-западное.

Температурная амплитуда составит от -2 до +3 градусов. Специалисты предупреждают о возможном образовании гололедицы на отдельных участках дорог.

Что касается атмосферного давления, то ночью оно немного повысится, а днём останется практически неизменным.

Ранее мы сообщили о том, что антициклон постепенно прекратит осадки в Петербурге 2 декабря.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"