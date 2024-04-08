Морось придет в Ленобласть в последний день октября

Прогнозируется изменение атмосферного давления: в ночной период оно будет медленно снижаться, а днем — постепенно повышаться.

В пятницу, 31 октября, в Ленинградской области ожидается облачная погода, сопровождаемая юго-восточным и восточным ветром скоростью до 5-10 м/с.

Небольшие и умеренные дожди местами пройдут вечером на западной стороне региона, а утром можно ожидать дождя и мелкую морось. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем столбик термометра поднимется до значений от +3 до +8 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг гребень антициклона снизит вероятность дождей в Петербурге.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"