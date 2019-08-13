Мокрый снег и дожди пройдут в Ленобласти в среду
Сегодня, 15:27
В среду, 29 апреля, в Ленинградской области ожидается сложная погодная обстановка. По прогнозу ГУ МЧС России по региону, ночью и утром в отдельных районах пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Температурный фон будет существенно колебаться: ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений (от -3 до +2 градусов), что приведёт к образованию гололедицы на дорогах. Днём воздух прогреется до +4…+9 градусов.

Ветер прогнозируется северный и северо-западный, его скорость составит 6–11 м/с. Также синоптики отмечают, что атмосферное давление будет расти.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге местами пройдут небольшие осадки 28 апреля.

Фото: Piter.TV ; ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 
 

