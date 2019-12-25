Пятница в Ленобласти будет теплой

По прогнозу ГУ МЧС по Ленинградской области, в воскресенье, 27 марта, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью и утром на западе области вероятен небольшой дождь, информирует ГУ МЧС РФ по Ленобласти.

Температурный фон будет существенно различаться в зависимости от района. Ночью прогнозируется от +1 до +6 градусов, при прояснениях до -1 градуса. Днем от +9 до +14 градусов, на западе — прохладнее, около +5 градусов.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти. Водителям следует быть внимательными: ночью на дорогах возможна гололедица.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в полосе атмосферного фронта 26 марта.

