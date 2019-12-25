В субботу в Ленобласти выпадет снег. Ночью температура упадет до -7 градусов

На некоторых участках дорог возможно появление гололедицы.

В Ленинградской области 15 ноября ожидается переменно-облачная погода. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Большая часть территории региона покроется небольшим количеством снега. Слабый ветер будут дуть с западных и северо-западных направлений.

В ночное время температура опустится от-2 до -7 градусов Цельсия, днём потеплеет от -3 до +2 градусов. Следует учесть, что на некоторых участках дорог возможно появление гололедицы.

Ранее мы сообщили о том, что перед выходными в Петербурге похолодает.

Фото: Piter.TV