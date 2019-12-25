Во вторник в Ленобласти похолодает до -6 градусов

На трассах региона ожидаются локальные участки гололедицы.

В Ленобласти в ближайшую среду, 11 ноября, ожидается переменная облачность с редкими просветами солнца. Возможны незначительные дожди в отдельных частях региона, а также появление тумана в утренние часы.

Ветер будет переменчивым, сила порывов составит от 2 до 5 м/с. Температура воздуха ночью варьируется от -6 до +1 градусов Цельсия, на юго-западных территориях региона столбик термометра поднимется до +4 градусов. Днем воздух прогреется до диапазона от -1 до +4 градусов, на юге западного сектора возможен подъем температуры до +7 градусов.

На трассах региона ожидаются локальные участки гололедицы. Давление атмосферы практически не изменится.

Прогноз синоптиков предупреждает о возможном появлении гололедицы в среду и четверг, 11 и 12 ноября. В пятницу, 13 ноября, возможно усиление ветрового режима вдоль побережья, с усилением до 15-18 м/с.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург попадет в тыловую часть циклона 10 ноября.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

