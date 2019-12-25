МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и грозах 22 июля

Во вторник, 22 июля, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Горожанам рекомендовали соблюдать осторожность во время непогоды.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города об ухудшении погодных условий 22 июля. По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник в Северной столице ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы и порывистый ветер.

Спасатели рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Погода", днем температура воздуха в Петербурге не превысит +17 градусов. Осадки прогнозируются в течение всего дня, поэтому солнечной погоды в ближайшие сутки синоптики не ожидают.

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Фото: Piter.tv