Эксперт: поправки в законе о потребительском кредите изменят правила в порядке выплат для проблемных заемщиков

Поправки в законе о потребительском кредите серьезно меняют правила в порядке выплат для проблемных заемщиков. Сначала клиент банка будет выплачивать проценты по займу и сам долг, и только оставшиеся средства пойдут на выплаты банку различных штрафов и неустоек, рассказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об очередности погашения долгов по кредитам. Необходимость введения поправок объяснили тем, что на данный момент банки могут требовать с граждан сначала неустойку, а уже потом — проценты по займу и сам долг. По мнению авторов законопроекта, данный подход позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре без ущемления прав кредиторов. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По словам главного экономиста Института фондового рынка и управления Михаила Беляева, поправки в законе меняют правила в порядке выплат для проблемных заемщиков, ведь сначала клиент банка будет выплачивать проценты по займу и сам долг, и только оставшиеся средства (если таковые имеются) пойдут на выплаты банку различных штрафов и неустоек.



Также эксперт отметил, что ранее сначала брали штрафы, пени и неустойки, а оставшиеся средства забирали в виде процентов за использование кредита, а остаток направлялся на покрытие основного долга.



По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), доля счетов с просрочкой платежа от одного дня по первому кварталу 2017 года сохранилась на уровне 17,5% от общего количества открытых кредитов. Вместе с тем рынок потребительского кредитования в РФ вновь пошел в гору.



Рост рынка кредитования - палка о двух концах, так как с одной стороны, его росту способствуют люди приумножающие свой доход и получающие регулярную заработную плату, а с другой - некоторая часть граждан кредиты берут вынужденно. Таким образом, помимо роста спроса на кредиты, наблюдается и рост просроченных задолженностей, резюмирует эксперт.



Законопроект вступит в силу через 180 дней после одобрения обеими палатами парламента и подписания президентом, и данные правила не могут быть изменены отдельным договором между кредитором и заемщиком.