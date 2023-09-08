Пискаревский мемориал украсят новым световым оформлением

Частично работы намерены завершить к 8 сентября – в День памяти жертв блокады.

На Пискаревском мемориале в Петербурге появится световое оформление. Его проект одобрили ветераны, сообщили 15 августа в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что комплекс получит единое световое оформление, которое подчеркнет детали монумента Матери-Родины, барельефы мемориальной стены и фасады павильонов входной группы. Частично работы намерены завершить к 8 сентября – в День памяти жертв блокады, проект сдадут в октябре.

В настоящее время на Пискаревском кладбище работают технически устаревшие осветительные приборы. Они создают эффект "выбеливания" мемориальной стены и делают недостаточно выразительными главный монумент и входную группу.

Работы проводятся в рамках государственного контракта и с учетом требований по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Кладбище Пискаревское".

Градоначальник заявил, что это – часть большой работы, которую Петербург проводит по благоустройству мемориальных кладбищ, ремонту памятников, посвященных ВОВ и блокаде.

Ранее мы рассказывали о том, что на Новоизмайловском проспекте установили 304 светодиодных фонаря.

Фото: пресс-служба Смольного