Подростку на голову упал кусок облицовки элитного ЖК на набережной Черной речки

В результате школьник был доставлен в больницу. Районный отдел ГСУ СК начал проверку по данному факту.

В понедельник, 19 августа, подросток получил травмы возле своего дома на набережной Черной речки. Как стало известно Piter.TV, 11-летний мальчик шел к подъезду, обходя припаркованный автомобиль, когда на его голову упал кусок облицовочного материала.

В результате школьник был доставлен в больницу. Районный отдел ГСУ СК начал проверку по данному факту. Дом, откуда отвалилась штукатурка, — ЖК "Ривьер Нуар". Фасады здания отделаны ажурным рисунком из архитектурного бетона и рустованным цоколем.

В пресс-службе ЛСР сообщили, что компания знает о ситуации и очень сочувствует пострадавшему. Если потребуется, ему будет оказана всесторонняя помощь. Уже приняты срочные меры реагирования. Место происшествия огорожено, его исследуют специалисты. Причины случившегося выясняются. По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово 10-летний турист погиб, катаясь на самокате.

Фото: Piter.TV