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В Парголово 10-летний турист погиб, катаясь на самокате
Вчера, 23:06
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В Парголово 10-летний турист погиб, катаясь на самокате

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Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего, оказавшись на Вятской улице.

На улице Вятской в Парголово погиб ребенок, который приехал из Краснодарского края. Около погибшего лежал электросамокат, пишет "Фонтанка"

В Петербург в туристических целях 10-летний мальчик приехал вместе со своей бабушкой. Проживали они у родственников в Парголово. В квартире горожан ребенок нашел самокат и решил покататься на нем вокруг дома. 

Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего, оказавшись на Вятской улице. Родственник обнаружил его и электросамокат на расстоянии друг от друга. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть. 

Обстоятельства гибели мальчика выясняются, по факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной 8-летний ребенок на самокате попал под автомобиль.

Фото: Piter.TV

Теги: парголово, погиб ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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