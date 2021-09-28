В Парголово 10-летний турист погиб, катаясь на самокате

Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего, оказавшись на Вятской улице.

На улице Вятской в Парголово погиб ребенок, который приехал из Краснодарского края. Около погибшего лежал электросамокат, пишет "Фонтанка".

В Петербург в туристических целях 10-летний мальчик приехал вместе со своей бабушкой. Проживали они у родственников в Парголово. В квартире горожан ребенок нашел самокат и решил покататься на нем вокруг дома.

Во время прогулки школьник оторвался от сопровождающего, оказавшись на Вятской улице. Родственник обнаружил его и электросамокат на расстоянии друг от друга. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть.

Обстоятельства гибели мальчика выясняются, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Октябрьской набережной 8-летний ребенок на самокате попал под автомобиль.

Фото: Piter.TV