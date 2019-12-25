Во дворе по Ушаковской набережной подростки отобрали у первоклассника 3,5 тысячи рублей

В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика.

Два подростка подозреваются в ограблении первоклассника в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 35-летняя мама мальчика. Она рассказала, что 5 апреля в промежуток между 17 и 18 часами во дворе дома 3/2 по Ушаковской набережной двое малознакомых подростков напали на её сына. Подростки, применив физическую силу, отобрали у мальчика 3 500 рублей.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который хотел похитить большое одеяло для перепродажи. Мужчина забрал со стеллажа одеяло размером 140 на 205 сантиметров за 8,5 тыс. рублей. Воришка проигнорировал требование работника вернуть товар. В суде обвиняемый признал вину и получил от суда 300 часов обязательных работ.

Фото: Piter.tv