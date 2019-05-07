Мужчина попытался украсть одеяло из магазина в Кронштадте для перепродажи

Воришка получил от суда 300 часов обязательных работ.

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который хотел похитить большое одеяло для перепродажи. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 20 марта.

Мужчина в сентябре прошлого года пришел в магазин и забрал со стеллажа одеяло размером 140 на 205 сантиметров за 8,5 тыс. рублей. Воришка проигнорировал требование работника вернуть товар и покинул ТЦ "Гостиный двор". Однако все же сотрудники догнали его.

Похитителю вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), он признал вину и получил от суда 300 часов обязательных работ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец похитил в ресторане на Большом проспекте П. С. сумку с 2 млн рублей и хотел улететь в Нижневартовск.

Фото: Piter.TV