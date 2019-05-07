  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина попытался украсть одеяло из магазина в Кронштадте для перепродажи
Сегодня, 12:51
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина попытался украсть одеяло из магазина в Кронштадте для перепродажи

0 0

Воришка получил от суда 300 часов обязательных работ.

Кронштадтский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю, который хотел похитить большое одеяло для перепродажи. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 20 марта. 

Мужчина в сентябре прошлого года пришел в магазин и забрал со стеллажа одеяло размером 140 на 205 сантиметров за 8,5 тыс. рублей. Воришка проигнорировал требование работника вернуть товар и покинул ТЦ "Гостиный двор". Однако все же сотрудники догнали его. 

Похитителю вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), он признал вину и получил от суда 300 часов обязательных работ. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец похитил в ресторане на Большом проспекте П. С. сумку с 2 млн рублей и хотел улететь в Нижневартовск. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кронштадт, покушение на грабеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии