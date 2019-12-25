Петербуржец похитил в ресторане на Большом проспекте П. С. сумку с 2 млн рублей и хотел улететь в Нижневартовск

Мужчину задержали в Москве.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Ему вменяют п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 17 марта.

В октябре прошлого года обвиняемый в ресторане в доме 74 по Большому проспекту П. С. похитил со стула в зале сумку, в которой было более 2 млн рублей. Мужчина пояснил, что подслушал разговор потерпевшего о деньгах, тогда у него появился умысел на кражу.

На следующий день фигурант нашел машину и попутчиком доехал до Москвы, где купил билеты на самолет до Нижневартовска. В день вылета, 26 октября, его задержали полицейские в аэропорту Шереметьево. Вину в совершении преступления злоумышленник признает.

Уголовное дело направили в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет жительница Петербурга, потратившая с найденной карты 6 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV