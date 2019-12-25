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Перед судом предстанет жительница Петербурга, потратившая с найденной карты 6 тыс. рублей
Сегодня, 14:27
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Перед судом предстанет жительница Петербурга, потратившая с найденной карты 6 тыс. рублей

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Женщине вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ей вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), рассказали 14 марта в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что 23 ноября прошлого года обвиняемая в арке доме 9к1 по Торжковской улице обнаружила на земле чужую банковскую карту. Женщина несколько раз оплатила ей товары в различных магазинах. Потерпевшему причинен ущерб в 6 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржца подозревают в краже денег с банковской карты пожилого мужчины. 

Фото: Piter.TV

Теги: кража с банковской карты, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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