Подработку на осень планирует найти каждый второй петербуржец

Почти половина жителей Петербурга (47%) целенаправленно рассматривают варианты дополнительной занятости на осенний сезон, свидетельствует исследование аналитиков HeadHunter. За минувший год показатель желающих подработать повысился сразу на 8%. Между тем 43% горожан не планируют заниматься поиском дополнительного заработка, ещё семеро из ста уже имеют несколько источников дохода, остальные респонденты не смогли определиться с выбором.

Чаще всего дополнительное трудоустройство выбирают жители культурной столицы, занятые в сферах искусства и СМИ (61%), индустрии красоты и фитнес-клубов (60%). Дополнительные заработки привлекают также врачей и преподавателей (58%).

Петербург остаётся лидером по количеству предложений о работе с неполной занятостью. Наибольший спрос сохраняется на специалистов творческих профессий, сферы здравоохранения, образования, спорта и бьюти-услуг. Четверть участников опроса выразили сомнения в возможности успешно найти вакансию осенью, однако общий уровень тревоги вокруг карьеры упал на 10 п.п. по сравнению с предыдущим летом. Активность соискателей в городе выросла на 21%, причём наибольшее число откликов наблюдается среди кандидатов высшего звена управления (+31%, 35 тысяч резюме) и консультантов-стратегов (+29%, 28 тысяч резюме). Недавно проведённое исследование показало, что каждый пятый городской житель сомневается в своей способности найти подходящую должность в ближайший квартал.

