  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подготовка к ПМЭФ-2026 продолжается в Петербурге
Сегодня, 14:48
75
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Особое внимание уделяется разработке концепции городского стенда.

В Петербурге продолжается активная подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня. Для координации всех аспектов организации мероприятия создана рабочая группа, в которую входят представители федеральных и региональных ведомств. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

Как сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко, подготовка ведется в соответствии с утвержденным губернатором планом. Особое внимание уделяется разработке концепции городского стенда — сейчас ведутся обсуждения с бизнесом и профильными комитетами по наполнению экспозиционно-деловой зоны, которая представит инвестиционный и туристический потенциал города.

Важным направлением работы является обеспечение качества связи и бесперебойной работы сервисов такси в дни форума. Эти вопросы вызывают живой интерес у горожан, поэтому организаторы совместно с федеральными структурами стремятся найти оптимальный баланс между безопасностью и комфортом жителей и гостей города. Также в центре внимания рабочей группы находятся транспортная доступность площадок, логистика и устойчивость городской инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что китайская делегация примет участие в ПМЭФ-2026.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: пмэф 2026, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии