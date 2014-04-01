Психолог рассказала, почему подростки устраивают драки в ТРК

Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) часто становятся местом столкновения интересов подростков, и недавние события подтверждают эту тенденцию. Как отмечает spb.aif.ru, молодежь склонна объединяться в группы, и ТРЦ становятся для них удобной площадкой для встреч, что не всегда заканчивается мирно.

Ярким примером стала потасовка 19 марта в ТРК "Атмосфера", где конфликт двух компаний закончился ножевым ранением 17-летнего юноши. Однако подобные инциденты случаются не только между школьниками. В истории были случаи, когда группы подростков нападали на семьи, а также ситуации с участием охранников или агрессивных взрослых.

Психолог Марина Самойленко объясняет, что потребность в объединении — естественная черта подросткового возраста. Группы формируются по интересам, месту жительства или хобби. Важную роль играет демонстрация принадлежности к "своим", что у агрессивных компаний проявляется через провокационное поведение и атрибутику.

Зимой ТРЦ становятся практически единственным комфортным местом для досуга молодежи, что неизбежно ведет к скоплению разных компаний в одном пространстве. В отличие от лета, когда подростки могут собираться в парках, холодная погода "запирает" их внутри торговых центров.

При этом эксперт подчеркивает, что не все группы опасны. Существуют объединения по интересам — спорт, творчество, игры. Их демонстрация направлена внутрь коллектива и не несет угрозы обществу. Однако именно такие мирные компании часто становятся мишенью для более агрессивных сверстников, а местом их случайной встречи чаще всего оказываются именно торговые комплексы.

