Спортсмены из Петербурга взяли 28 золотых медалей на первенстве России

Сборная Петербурга стала лидером первенства России по плаванию среди регионов.

Сборная Петербурга завоевала 74 медали на первенстве России по плаванию среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Соревнования прошли в Йошкар-Оле в дисциплине "спорт слепых". По общему количеству наград петербургская команда заняла первое место среди регионов страны, сообщили в городском Комитете по физической культуре и спорту.

В копилке сборной 28 золотых, 33 серебряные и 13 бронзовых медалей. Все 18 спортсменов из Петербурга стали призерами соревнований, причем 15 из них завоевали как минимум две награды.

По 7 медалей получили Вероника Ткаченко и Владимир Максимов. Тимофей Морозов и Анна Никандрова завоевали по 6 золотых наград, а Сергей Пахомов и Таисия Раевская — по 6 медалей. Иван Булавченко, Богдан Солодилов, Даян Степанов и Ярослав Тимофеев пополнили копилки сборной пятью наградами каждый.

Алина Бендер, Ангелина Гурина и Евгения Шитова завоевали по 4 медали. Джамиль Джураев и Максим Шульгин стали обладателями двух наград каждый.

Серебро в эстафете выиграла команда в составе Владимира Максимова, Тимофея Полиектова, Абу-Бакара Аушева и Максима Шульгина. Полина Рязанова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном заплыве.

Все участники сборной Петербурга являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва ВоВиС.

Ранее Александр Бельский рассказал об успехах Федерации футбола Петербурга.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.