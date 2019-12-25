В Приморском районе водитель BMW устроила массовое ДТП и скрылась

В Приморском районе женщина на BMW врезалась в две припаркованные иномарки, после чего оставила машину и ушла с места аварии.

В Приморском районе Санкт-Петербурга ночью произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 46-летняя женщина, управлявшая BMW, не справилась с управлением и врезалась в припаркованный Audi.

От удара Audi отбросило на стоявший рядом Mini Cooper. Кроме того, в результате аварии оказался поврежден дорожный знак. Инцидент произошел возле дома №43 на улице Матроса Железняка.

После столкновения водитель BMW оставила автомобиль и скрылась с места происшествия. Обстоятельства аварии и местонахождение женщины устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ