Водители нарушают ПДД из-за изменения схемы заезда на ЗСД с Васильевского острова

Жители домов на Морской набережной жалуются, что из-за изменения схемы заезда на центральный участок ЗСД под их окнами начали часто разворачиваться через двойную сплошную.

С пятницы, 21 июля, изменилась схема заезда на центральный участок западного скоростного диаметра с Васильевского острова, а точнее с Морской набережной. Как это часто бывает, в первый день нововведений водители, не привыкшие к схеме, начали нарушать правила дорожного движения.

- Мало того, что мы уже смирились, что стройка ЗСД идет по НОЧАМ, так теперь машины едущие не со стороны Наличной улицы , а со стороны Флагманской и Капитанской улиц разворачиваются на заезд через двойную сплошную , постоянно создавая аварийные ситуации, написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Наталья Березина.

Женщина пишет, что схему изменили по просьбам жителей домов рядом с Адмиральским проездом, которые жаловались на шум. Но теперь постоянные сигналы машин вынуждены слушать жители домов 43 и 45 на Морской набережной.

Накануне Piter.tv сообщал, что меняется заезд на центральный участок ЗСД с Морской набережной. По ссылке можно найти схему нового заезда на скоростной диаметр.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург