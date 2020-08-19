Петербуржцы за сентябрь взяли кредитов на рекордные на 92 млрд рублей

При этом количество выданных кредитов сократилось, а доля отказов достигла 74,7%.

Объем выданных в Санкт-Петербурге розничных кредитов без учета ипотеки в сентябре увеличился на 1,25 млрд рублей по сравнению с августом, достигнув 92,56 млрд рублей. Однако, как показывают данные Банка России и бюро кредитных историй, этот рост носит технический характер за счет увеличения средней суммы кредита, тогда как по количеству выданных займов рынок продолжает сокращаться.

Сентябрьский показатель стал максимальным за 2025 год, но остается на 4% ниже среднемесячных значений 2024 года (96,34 млрд рублей). При этом в количественном выражении рынок демонстрирует отрицательную динамику: по данным бюро кредитных историй, объем выдач в Петербурге сократился на 11%, а количество — на 7%. Наиболее значительно уменьшился сегмент кредитных карт — их доля в розничном портфеле упала с 20% до 14%, а в сентяге было оформлено всего 52,1 тыс. карт, что на 6,4 тыс. меньше, чем в августе.

Классическое потребительское кредитование по количеству ссуд сократилось на 11,2%, до 45,3 тыс, пишет "Деловой Петербург". Единственным растущим направлением стало автокредитование, которое увеличилось на 5,7% до 5,7 тыс. договоров. Ситуацию на кредитном рынке осложняет политика регулятора: доля отказов по заявкам в Петербурге в сентябре достигла 74,7%, а средние ставки по необеспеченным кредитам сохраняются на уровне 33,59% годовых. Дополнительным фактором риска остается рост просроченной задолженности, которая с начала года увеличилась на 24% и превысила 57,2 млрд рублей.

