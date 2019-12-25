Петербуржца оштрафовали на 45 тысяч рублей за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Хулиган сам сдался полиции.

Петербуржца оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что он сообщил по телефону о готовящемся акте терроризма. Вызов оказался ложным.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Александр Федотов в феврале 2022 года позвонил на номер "112" и сказал о том, что в его дома №20 на проспекте Ветеранов готовится взрыв. Информация не соответствовала действительности.

Федотов дал явку с повинной и признал свою вину. У мужчины есть инвалидность. Ему удалось отделаться штрафом.

Статья 207 УК РФ также предусматривает лишение свободы и принудительные работы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что иномарку за 10,4 млн рублей угнали у находящегося в командировке петербуржца.

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