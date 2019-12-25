Петербургские застройщики заняли почти 47 млрд рублей на облигациях с начала года

Девелоперы Петербурга привлекли 47 млрд рублей через облигации с начала года.

С начала 2026 года петербургские девелоперы привлекли около 47 млрд рублей, разместив облигации. Это составило 57% от общего объема облигационных размещений среди российских застройщиков. Такие данные приводятся в обзоре "Совкомбанка", на который ссылается "Деловой Петербург".

Основной вклад внесли четыре компании. Legenda привлекла 11,25 млрд рублей, Glorax — 11 млрд, Setl Group — 10,5 млрд, а ЛСР — 10 млрд. В сумме эти четыре девелопера собрали примерно 42,75 млрд рублей, что составляет большую часть от всех средств, полученных петербургскими застройщиками через облигации.

Если сравнивать с предыдущими периодами, то в 2025 году российские застройщики собрали посредством облигаций порядка 97,5 млрд рублей. В 2024 году этот показатель находился на уровне около 96,8 млрд рублей.

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