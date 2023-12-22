В 707 школе Невского района Петербурга прозвучал первый в ее истории последний звонок

Школа №707 открылась 1 сентября 2020 года.

Сегодня, 24 мая, во всех петербургских школах для старшеклассников прозвенел последний звонок. Для 707-й в Невском районе он стал первым, рассказали в пресс-службе Смольного.

С началом нового жизненного пути учеников школы поздравил вице-губернатор Олег Эргашев.

Сегодня перед вами открываются новые горизонты, пусть они будут ясными и счастливыми. Вам выпала судьба жить во время больших перемен, перед вами открываются серьезные перспективы и возможности. Я желаю вам воспользоваться каждой из них во благо себя и своей Родины. Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга

Школа №707 открылась 1 сентября 2020 года. В ней создали высокотехнологичную материально-техническую базу: классы оснащены современным оборудованием и техникой, работают кабинет робототехники с полигоном для соревнований, сенсорная комната, сити-ферма, астромузей с планетарием и многое другое. За 4 года на базе этого учебного учреждения организовали и провели более 100 районных, городских научно-практических семинаров и конференций, форумов, конкурсов и соревнований.

Также отмечается, что всего с 2019 по 2024 годы в Петербурге введут 106 новых школ – на 82 тыс. детей, 220 детских садов – на 37 тыс. малышей.

Ранее на Piter.TV: в этом году 10 тыс. школьников смогут найти работу в Петербурге.

Фото: пресс-служба Смольного