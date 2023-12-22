Из-за снегопада в Петербурге СИМ снова недоступны

В Петербурге из-за ухудшения погодных условий, в частности – снегопада и ледяного дождя, кикшеринговые компании временно прекратили работу. Речь идет о "Яндексе", Whoosh и Urent.
Пользователи электросамокатов рассказали, что в приложениях кикшеринга появилась информация о том, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) арендовать пока не получится.
Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет, как раньше.
Пресс-служба Whoosh
В приложении "Яндекса" отмечается, что "погода в Петербурге не для самокатов". Компания пообещала "вернуться скоро". В Urent указано, что "scooters on vacations", и рядом с этим сообщением располагается значок снежинки.
Напомним, сезон кикшеринга в 2024 году стартовал 18 марта.
Фото: Piter.TV
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