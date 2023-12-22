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Из-за снегопада в Петербурге СИМ снова недоступны
Сегодня, 21:03
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Из-за снегопада в Петербурге СИМ снова недоступны

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Речь идет о "Яндексе", Whoosh и Urent.

В Петербурге из-за ухудшения погодных условий, в частности – снегопада и ледяного дождя, кикшеринговые компании временно прекратили работу. Речь идет о "Яндексе", Whoosh и Urent. 

Пользователи электросамокатов рассказали, что в приложениях кикшеринга появилась информация о том, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) арендовать пока не получится.

Ушли на зимовку. Когда вернемся, все будет, как раньше.

Пресс-служба Whoosh

В приложении "Яндекса" отмечается, что "погода в Петербурге не для самокатов". Компания пообещала "вернуться скоро". В Urent указано, что "scooters on vacations", и рядом с этим сообщением располагается значок снежинки.

Напомним, сезон кикшеринга в 2024 году стартовал 18 марта.  

Фото: Piter.TV

Теги: снегопад в петербурге, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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