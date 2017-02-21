В Выборгском районе Ленобласти продолжается перепись населения. Марина Светлова уже опытный переписчик, за день она проходит довольно большие расстояния. За ней закреплены два поселка Советского городского поселения – Соколинское и Свекловичное.

В выходные дни работы больше и больше шансов застать людей дома. По наблюдениям Марины Светловой, старшее поколение более открыто общается с переписчиком. Молодежь отвечает коротко и ясно.

Если переписчик никого не застает дома, то он оставляет информационный листок, в котором рассказывается, как это можно сделать самостоятельно. Один из вариантов – самому прийти на стационарный участок. Всего в Советском городском поселении их три: один в Соколинском и два – в Советском.

На сегодня в Советском городском поселении переписалось порядка 50% населения. Местные власти просят жителей быть бдительными, так как пользуясь тем, что сейчас идет перепись, некоторые люди могут ходить по домам и предлагать свои услуги. Узнать переписчика легко по экипировке.

Перепись населения продлится до 14 ноября. Предварительные результаты можно будет узнать в январе 2022 года.

Глава администрации Выборгского района принял участие в переписи населения.

Видео: МГ "Наш город"