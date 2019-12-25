Биолог Глазков раскрыл тревожные причины миграции птиц на берегу Ладожского озера

Перелетные птицы Ладоги спешат на юг и нагуливают жир перед опасной дорогой.

На Ладожском озере стартовала сезонная миграция перелетных птиц на юг. Биолог Павел Глазков сообщил в своем канале "Каждой твари по паре", что около 20 видов пернатых уже начали движение к местам зимовки. В настоящее время птицы активно питаются насекомыми на песчаном берегу водоема в Ленинградской области, накапливая жировые запасы для дальнего перелета.

Специалист связал изменения в экосистеме с антропогенным воздействием. Обмеление озера вызвано вырубкой прибрежных лесов и осушением болот, которые являются естественными резервуарами пресной воды. Эксперт выразил серьезную обеспокоенность планами по добыче торфа в регионе, так как реализация этих проектов может окончательно лишить Ладожское озеро основных источников влаги.

В Санкт-Петербурге предпринимаются меры по сохранению биоразнообразия и мест обитания диких животных. За последние 10 лет численность краснокнижных малых крачек в городе увеличилась в пять раз. Рост популяции этого вида обусловлен созданием благоприятных условий в регионе.

Фото: Макс / "Каждой твари по паре"