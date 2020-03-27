Еще одна пенсионерка стала жертвой кредитного потребительского кооператива в Петербурге

Вместо получения процентов женщина вернулась к закрытым дверям.

Пенсионерка из Петербурга вложил 200 тыс. рублей в кредитный потребительский кооператив "Агрорусь" и потерял все деньги. Женщина увидела объявление в газете в ноябре 2020 года, узнал Piter.TV.

74-летняя пострадавшая отвезла деньги в офис в Гродненском переулке, 18. Женщина рассчитывала, что получит проценты по вкладу, по позже офис оказался закрыт, а телефоны организации перестали отвечать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что это не первая жертва КПК. Ранее другая женщина отдала организации 7 млн рублей.

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