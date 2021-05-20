Представители творческих профессий рассказали об альтернативах системы PayPal

Совсем недавно платежная система PayPal приостановила свою деятельность в России. Для некоторых россиян, которые работают с зарубежными клиентами, это стало ударом. В воздухе появился вопрос: существуют ли альтернативы? Возможно ли продолжать свою деятельность в таких условиях? Ответ: да, но с некоторыми нюансами.

Своим мнением по этому поводу готовы поделиться Виктория Королева и Дарья Палкина. Виктория пишет картины и часто работает с зарубежными клиентами. Дарья занимается производством украшения из акрила: сережки, ожерелья, кольца. И производит доставку за рубеж. Они готовы поделиться своими мыслями по этому поводу и дать несколько советов.

Как вы восприняли новость о том, что PayPal прекратил свою работу?

Дарья: Так как я продаю свои украшения на Etsy и работаю в основном с иностранными покупателями, то мне было довольно нелегко это принять. Это почти полностью отрезает меня от моей основной аудитории, лишает меня заработка.

Виктория: Я ожидала чего-то подобного.

предоставлено Викторией Королевой

Основной доход идет от PayPal?

Дарья: Да, лишь немного приходит на Сбербaнк.

Виктория: Основной — да.

Вы можете дать какие-нибудь советы тем, кто так же получал деньги с помощью PayPal? Есть ли какие-нибудь аналоги данной системы, и работают ли они?

Дарья: Аналоги существуют, но из-за приостановки работы Visa и Mastercard некоторые из них также прекратили свою деятельность на нашей территории. Я знаю лишь один единственный рабочий сервис — Boosty.to Но он скорее работает как донатная система.

Виктория: Boosty, на данный момент, самый неплохой аналог. Но это больше подойдет для контентмейкеров. Для продавцов физических товаров будет немного сложнее с ним работать. А так, сейчас в основном все пользуются им. Вы заводите там свою страничку, на которой публикуете эксклюзивный материал. И другие люди за деньги могут его просматривать. Boosty можно назвать аналогом патреона. Однако там бывают задержки, но я думаю, что в скором времени их починят.

Существует еще Paysend, хороший вариант. В нем можно совершать переводы с одной карты на другую. Но совсем недавно выяснилось, что они перестали делать переводы в Россию для граждан США, Бразилии и Канады. Поэтому у тех, у кого основной доход шел из Америки придется сложнее с ним. Так же можно ознакомится с Square. Он не так популярен, как PayPal, но для переводов за рубеж может сгодиться. Но в последнее время на него так же жаловались за задержки переводов.

Клона PayPal на данный момент нет. Поэтому нужно цепляться за любые альтернативы. Советую тщательно разобраться, прочитать, где работает та или иная система, в каких странах и проверять последние новости. Есть вероятность, что даже вышеперечисленные варианты в любой момент отключат. Сейчас события непредсказуемы, и нужно быть готовым ко всему.

предоставлено Дарьей Палкиной

Виктория, какие основные подводные камни могут встретиться?

Как я сказала, некоторые системы работают с задержками. Переводы проходят долго, а иногда деньги не получается вывести со счета и приходиться пользоваться альтернативными методами вывода средств. А некоторые уходят слишком внезапно. Например, платежная система Payoneer без предупреждения стала сносить аккаунты некоторых русских пользователей и не давать зарегистрироваться новым. Да, это было не массово и под раздачу попали не все, у кого-то даже до сих пор там все работает, но я бы не рекомендовала это платформу. Из всех вариантов тот же Boosty работает хорошо и исправно, надеюсь, так и останется

Список альтернатив PayPal, которые работают на данный момент:

— Boosty.to;

— Paysend;

— Lavky;

— Enot (ограничен странами СНГ);

— Revolut.

Текст: Мария Иовса для Piter.tv

Фото: Piter.tv