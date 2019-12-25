Непогода из грозы накроет Ленобласть уже 21 июля

Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды 21 июля. В регионе ожидаются осадки, грозы и порывистый ветер.

Во вторник, 21 июля, в Ленинградской области ожидается облачная погода с дождями в большинстве районов. Местами синоптики прогнозируют грозы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В ночные часы температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Днем столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов, а в южных районах местами воздух прогреется до +21.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. В прибрежных районах, а также во время гроз его порывы могут усиливаться до 15 м/с.

По прогнозу специалистов, атмосферное давление в течение дня продолжит снижаться.

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Фото: Piter.tv