В центре Петербурга отремонтируют три школы

До конца следующего года специалисты завершат работу с документами по обновлению гимназии №166, а также школ №181 и №321 и займутся реставрацией зданий.

В Северной столице проведут капитальный ремонт трех исторических зданий, в которых находятся школы. Об этом сообщила глава Центрального района Елена Федорова во время прямого эфира Центра управления регионом в Петербурге.

По словам Федоровой, работы проведут в гимназии №166, а также в школах №181 и №321. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность реконструкции старинных учебных заведений. По словам градоначальника, в новых школах есть бассейны, спортзалы, спортивные площадки. Учащиеся других школ тоже достойны удобств. Сейчас в городе пообещали реализовать программу по модернизации средних учебных заведений.

До конца следующего года специалисты закончат работу с документами по обновлению гимназии №166, а также школ №181 и №321 и займутся реставрацией зданий. В этот период детей переведут в другие учебные учреждения.

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Фото: Piter.tv