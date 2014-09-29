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В центре Петербурга отремонтируют три школы
Сегодня, 14:47
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В центре Петербурга отремонтируют три школы

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До конца следующего года специалисты завершат работу с документами по обновлению гимназии №166, а также школ №181 и №321 и займутся реставрацией зданий.

В Северной столице проведут капитальный ремонт трех исторических зданий, в которых находятся школы. Об этом сообщила глава Центрального района Елена Федорова во время прямого эфира Центра управления регионом в Петербурге. 

По словам Федоровой, работы проведут в  гимназии №166, а также в школах №181 и №321. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил важность реконструкции старинных учебных заведений. По словам градоначальника, в новых школах есть бассейны, спортзалы, спортивные площадки. Учащиеся других школ тоже достойны удобств. Сейчас в городе пообещали реализовать программу по модернизации средних учебных заведений.

До конца следующего года специалисты закончат работу с документами по обновлению гимназии №166, а также школ №181 и №321 и займутся реставрацией зданий. В этот период детей переведут  в другие учебные учреждения.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе появится детский сад на 100 детей.

Фото: Piter.tv

Теги: капитальный ремонт, образование, ремонт школ, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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