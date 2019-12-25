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В Невском районе появится детский сад на 100 детей
Сегодня, 11:19
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В Невском районе появится детский сад на 100 детей

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Площадь объекта составит свыше 1,6 тыс. "квадратов". Детский сад будет находиться на первых трех этажах 27-этажного дома.

В Невском районе появится новый детский сад на 100 мест. Губернатор города подписал  постановление правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилых помещений". Учреждение построят на улице Бабушкина, 84, корпус 2. Об этом сообщили в администрации города. 

Площадь территории составит свыше 1,6 тыс. "квадратов". Детский сад будет находиться на первых трех этажах 27-этажного дома. Его смогут посещать 100 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. Здесь планируют открыть ясли.  Информации о сдаче проекта пока нет. 

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте появится новый детский сад.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, детский сад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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