В Невском районе появится детский сад на 100 детей

Площадь объекта составит свыше 1,6 тыс. "квадратов". Детский сад будет находиться на первых трех этажах 27-этажного дома.

В Невском районе появится новый детский сад на 100 мест. Губернатор города подписал постановление правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилых помещений". Учреждение построят на улице Бабушкина, 84, корпус 2. Об этом сообщили в администрации города.

Площадь территории составит свыше 1,6 тыс. "квадратов". Детский сад будет находиться на первых трех этажах 27-этажного дома. Его смогут посещать 100 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. Здесь планируют открыть ясли. Информации о сдаче проекта пока нет.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте появится новый детский сад.

Фото: Piter.tv