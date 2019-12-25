На Ленинском проспекте появится новый детский сад

Для проведения уроков здесь установят компьютеры и интерактивные доски.

На Ленинском проспекте появится детский сад на 180 мест. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург" сегодня, 25 октября.

Застройщик уже получил разрешение на строительство нового образовательного учреждения. Садик будет находиться между Ленинским проспектом, улицами Маршала Захарова, Доблести, проспектом Героев. Добавим, что проект предусмотрен Адресной инвестиционной программой.

В учреждении дети смогут посещать бассейн. Для проведения уроков здесь установят компьютеры и интерактивные доски.

Фото: комитет по строительству