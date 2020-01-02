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На открывшейся в Петербурге выставке можно увидеть более 400 раритетных новогодних открыток

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В Доме журналистов выставили сотни печатных карточек из коллекций Детского музея открытки.

Тематика экспонатов разнообразна – от космоса до фильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь".

Особый гость и участник выставки – художник Аркадий Кузьмин: ветеран войны, расписавшийся на Рейхстаге в мае 1945-го. Аркадий Алексеевич рассказал, что к любому рисунку нужно подходить максимально серьезно. 

адо собрать все фактические данные о предмете. Если я делаю, скажем, какую-то колокольню, надо изучить, сколько там колонн, какая их высота по отношению к ширине, измерить и съездить на место". 

Аркадий Кузьмин, художник

Организаторы выставки уверены, что открытки не потеряют своей популярности, потому что они несут добро.

"Дело вот в чем: все считают, что открытка умрет, потому что есть смски и разные средства связи. Но это только носители, а открытка выполняет очень важные функции, и самая важная – это функция передачи элемента добра, доброго настроения. Вот эта эмоция: от человека к человеку".

Виталий Третьяков, коллекционер, создатель Детского музея открытки
 

Зарядиться новогодним настроением можно на Невском, 70. Вход свободный.
 

Теги: выставка, выставка дом журналиста, дом журналиста спб, новый год, открытки, творчество, художники
Категории: Картина дня, Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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