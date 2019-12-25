В Сестрорецке открыли новый корпус радиотерапии больницы

Новый корпус больницы № 40 в Сестрорецке сможет принимать до 40 пациентов в день.

В Сестрорецке открыли новый корпус радиотерапии городской больницы № 40. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. Медучреждение сможет принимать до 40 пациентов в сутки, которым требуется высокотехнологичная помощь при онкологических заболеваниях. В перспективе мощность корпуса планируют увеличить до 80 пациентов в день.

В новом корпусе создали высокотехнологичный комплекс с томотерапевтической установкой и линейным ускорителем. Пациенты смогут проходить лучевую терапию по полису ОМС. В больнице также работают современный операционный блок и отделение анестезиологии. Новый корпус позволит жителям Курортного района получать необходимое лечение ближе к дому, без поездок в центральные районы Петербурга.

Корпус рассчитан на 45 сотрудников. Здание состоит из 2 блоков общей площадью 2 225,1 кв. м: в одноэтажном разместили 2 процедурных с линейными ускорителями, а в двухэтажном установлен компьютерный томограф. Строительство объекта стало частью масштабной реконструкции комплекса больницы № 40, которая продолжается с 2012 года.

Фото: Смольный