На Васильевском острове открылся сад на 195 человек

В учреждении будет три ясельных, четыре младших, две средних, одна старшая и одна подготовительная группы.

На Васильевском острове открылся детский сад для 195 детей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Новое детское учреждение открылось на Уральской улице, дом 4. Застройщик – "Эталон ЛенСпецСМУ" сдал здание в четко установленный срок. Детский сад расположен на территории жилого комплекса "Самоцветы". Здание передано Санкт-Петербургу безвозмездно.

В детском саду на 195 человек будет три ясельных, четыре младших, две средних, одна старшая и одна подготовительная группы. В учреждении есть музыкальный и спортивные залы, бассейн, классы для творческих занятий.

Фото: пресс-служба Смольного