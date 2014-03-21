Референдум против строительства башен Газпрома отклонили в Петербурге

Поводом для сомнений послужил протокол заседания представителей инициативной группы, не содержащий перечня лиц, участвовавших в собрании.

На состоявшемся 4 декабря заседании избирательной комиссии Санкт-Петербурга отказано инициативной группе горожан в праве организовать референдум по поводу запрета возведения зданий высотой более 120 метров. Помимо отказа, председатель комиссии Максим Мейксин анонсировал обращение в компетентные органы в связи с подозрением на фальсификацию представленных сведений.

Поводом для сомнений послужил протокол заседания представителей инициативной группы, не содержащий перечня лиц, участвовавших в собрании. Согласно документации, мероприятие посетили 338 человек, однако впоследствии выяснилось наличие повторных подписей, что привело к снижению итогового числа голосов до 335. При проверке установлено, что около полусотни подписантов указали неверные личные данные или неполные адреса проживания, двое подписали бумаги, не имея официальной прописки в Петербурге. Вследствие исключения недействительных подписей количество оставшихся оказалось недостаточным для удовлетворения минимально требуемого значения в 300 голосов.

Член комиссии от фракции ЛДПР Валерий Николаев поддержал позицию коллеги, утверждая, что сбор подписей осуществлялся с нарушением установленных норм, и выразил готовность передать соответствующую информацию в правоохранительные инстанции.

Само заседание инициативной группы прошло 9 ноября. Присутствовали около полутора сотен человек, что гораздо меньше предусмотренного законом обязательного порога в 300 граждан. Между тем организаторы заявляли о достаточности подписей. Заявление было направлено в комиссию 21 ноября, однако члены избиркома, ознакомившиеся с фотоснимками события, выразили сомнения в подлинности заявленного количества собравшихся.

Компания "Газпром" планирует дальнейшее расширение высотного строительного комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга, намереваясь возвести рядом с башней "Лахта-центр" две дополнительные высотки высотой 555 и 703 метра. Активисты сообщества защиты исторической среды выступают категорически против подобной застройки, считая, что подобное вмешательство нарушит историческую панораму северной столицы.

