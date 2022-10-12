В апреле пройдут общественные слушания по проекту новых башен "Лахта Центра"

Развитие города осуществляется в соответствии с генеральным планом, рассчитанным до 2040 года.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко сообщил во время прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург", что проект планировки территории с двумя новыми башнями "Газпрома" в Лахте вынесут на общественные слушания в течение месяца.

Он отметил, что развитие города осуществляется в соответствии с генеральным планом, рассчитанным до 2040 года. Через месяц Смольный представит общественности проект, позволяющий вносить предложения, с учётом высоты зданий и зонирования внутри функциональной зоны.

Линченко также добавил, что изображения "Лахта Центра" и стадиона "Зенит-Арена" уже присутствуют в большинстве туристических справочников, отображая новый облик Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что на намывной территории Васильевского острова могут появиться две новые станции метро.

Видео: "Газпром"