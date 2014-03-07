На намывной территории Васильевского острова могут появиться две новые станции метро

Станции "Шкиперская" и "Морской фасад" станут частью развития метрополитена в активно застраивающемся районе.

В ближайшие годы в Санкт-Петербурге может появиться еще две станции метро, которые расположатся на намывных территориях Васильевского острова. Вице-губернатор города Николай Линченко в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что проект планировки уже утвержден, однако сроки реализации пока остаются ориентировочными.

Как отметил портал "Строительный Петербург", согласно планам, станции "Шкиперская" и "Морской фасад" станут частью развития метрополитена в активно застраивающемся районе. Ожидается, что их ввод в эксплуатацию запланирован не ранее 2032 года.

Ранее на Васильевском острове была открыта станция "Горный институт". Развитие сети метро позволит повысить транспортную доступность новых кварталов, где уже ведется строительство жилых и социальных объектов.

Фото: Piter.tv