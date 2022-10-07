Отель с яхт-клубом на Серном острове построят в Петербурге

Спортивная составляющая будет представлена пляжным клубом, теннисным кортом, площадкой для мини-гольфа.

Группа компаний "Еврострой" планирует построить на Серном острове в Санкт-Петербурге ультрасовременный отель с яхт-клубом. Как сообщает "Деловой Петербург", дочерняя структура "Евростроя" приобрела ООО "Сервиспожзащита", владеющее участком на острове.

Генеральный директор "Евростроя" Оксана Кравцова сообщила, что проект предполагает строительство отеля класса City-Resort на 650 номеров (минимум четыре звезды) с развитой инфраструктурой: двухуровневым лобби, оздоровительным центром, бассейном, ресторанами, парковкой, салонами красоты, коворкингом, бутиками, конференц-залами и собственной пристанью для яхт с яхт-клубом.

Также на территории отеля планируется создать ресторанный кластер с разнообразными заведениями, пляжный клуб, теннисный корт, площадку для мини-гольфа и причалы для катеров.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Новом Девяткино завершено строительство нового культурно-досугового центра.

Фото: Piter.TV