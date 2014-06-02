  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новом Девяткино завершено строительство нового культурно-досугового центра
Сегодня, 11:35
135
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Новом Девяткино завершено строительство нового культурно-досугового центра

0 0

В учреждении расположатся театральная студия, хореография, оркестр, большие спортзалы, курсы раннего развития.

В Новом Девяткино завершилось строительство нового культурно-досугового центра. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Культурно-досуговый центр "Рондо" на Школьной улице получил разрешение на ввод. На контроле по Новому Девяткино остаётся благоустройство общественного пространства, стройка школы и спортивного комплекса.

В учреждении расположатся театральная студия, хореография, оркестр, большие спортзалы, курсы раннего развития.

Фото: Telegram/ Александр Дрозденко 

Теги: новое девяткино, строительство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии