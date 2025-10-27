Музыканты Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича выступят на гастролях во Вьетнаме

Одним из ключевых моментов визита станет подписание пятилетнего соглашения о культурном сотрудничестве между Петербургской филармонией и местным агентством Thanh Viet Production, организующим концерты.

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича, заслуженный коллектив России, готовится представить своё искусство вьетнамскому зрителю. Впервые за всю историю оркестра, насчитывающей 143 года, музыканты посетят Вьетнам с концертами, которые состоятся 1 и 2 ноября, сообщили "Петербургскому дневнику" организаторы гастролей.

Под руководством Народного артиста России, главного дирижёра Филармонии Николая Алексеева, коллектив исполнит произведения русской классики: Пятую симфонию Петра Ильича Чайковского, фрагменты из произведений Модеста Петровича Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского, а также знаменитый вокальный цикл Мусоргского "Песни и пляски смерти". Солировать на концертах будут артисты мирового класса — Екатерина Сергеева из Мариинского театра и Алексей Тихомиров из Музыкального театра "Геликон-опера".

Программа выступлений откроет перед слушателями разнообразие классических музыкальных жанров, воплощённое талантливым исполнением одного из ведущих оркестров планеты.

Фото: Сайт Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича (предоставлено организаторами гастролей)