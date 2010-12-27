Прямая оплата услуг ЖКХ: что получат россияне

Законопроект Минстроя и ЖКХ, который может отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ управляющие компании, создает больше вопросов, нежели дает ответов. Такое мнение высказал эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин.

Накануне Минстрой заявил о создании законопроекта, согласно которому можно будет оплатить услуги ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Управляющие компании и ТСЖ от сбора денег могут быть освобождены. О внесении такого документа на прошлой неделе распорядился Дмитрий Медведев. Причина - долги управляющих компаний, якобы они задерживают передачу собранных с абонентов 250 миллиардов рублей поставщикам ресурсов. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По словам эксперта Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игоря Кокина, закон создаст массу юридических и экономических коллизий. Дело в том, что потребителю нужен не ресурс, а услуга,также, по закону, ресурсоснабжающие организации поставщиком услуг не являются, отмечает специалист.



По мнению эксперта, долги в 250 миллионов идут от неплательщиков, и сама проблема заключается в отсутствии контроля от государства.



По подсчетам Минстроя, к середине июля долги за услуги жилищно-коммунального хозяйства достигли 1,34 трлн рублей, из которых "долги населения" составляли только 645 млрд рублей. Средства, как уточнял министр, в основном не выплачивают организации, в том числе управляющие компании.



Планируется, что законопроект введет типовую форму единого платежного документа: россияне смогут напрямую договариваться с поставщиками ресурсов, а управляющим компаниям будут поступать средства только за управление жилым домом.



Впрочем, как считает эксперт, эта система продумана не до конца и вызывает некоторые экономические и юридические вопросы.