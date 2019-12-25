Эксперт прокомментировал смену девиза Олимпийских игр

Сессия Международного олимпийского комитета изменила девиз Олимпийских игр. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали событие эпохальным и отметили, что теперь он приобрел политизацию.
Ранее девиз был "Быстрее, выше, сильнее", он существовал с 1894-го года. А теперь стал — "Быстрее, выше, сильнее— вместе".
Эксперты считают, что ранее девиз был про соревнование, а теперь про борьбу с расизмом. Теперь политизация олимпийского движения получила официальное закрепление.
Олимпийские игры начнутся 23 июля в Токио.
Фото: pixabay
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