Эксперт прокомментировал смену девиза Олимпийских игр

Эксперты считают, что девиз приобрел политическое звучание.

Сессия Международного олимпийского комитета изменила девиз Олимпийских игр. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" назвали событие эпохальным и отметили, что теперь он приобрел политизацию.

Ранее девиз был "Быстрее, выше, сильнее", он существовал с 1894-го года. А теперь стал — "Быстрее, выше, сильнее— вместе".

Эксперты считают, что ранее девиз был про соревнование, а теперь про борьбу с расизмом. Теперь политизация олимпийского движения получила официальное закрепление.

Олимпийские игры начнутся 23 июля в Токио.

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