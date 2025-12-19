Директор Технопарка Санкт-Петербурга рассказал о полигоне для испытаний беспилотников на аэродроме в Кронштадте

Здесь уже имеется региональная взлетно-посадочная полоса длиной 550 метров и минимальная инфраструктура для проведения испытаний.

Директор Технопарка Санкт-Петербурга Олег Якимов сообщил изданию "Петербургский дневник", что в Кронштадте на аэродроме Бычье поле планируют создать полигон для тестирования беспилотных аппаратов. Здесь уже имеется региональная взлетно-посадочная полоса длиной 550 метров и минимальная инфраструктура для проведения испытаний. Планируется построить полноценную летно-испытательную базу для предприятий, работающих в научном и производственном центрах беспилотной авиации.

Якимов уточнил, что полетные испытания будут проводиться именно с этого аэродрома, и хотя радиус полета невелик, его вполне хватит для проверки технических характеристик беспилотников и разработки сценариев их гражданского применения. Помимо самих аппаратов, на полигоне можно будет испытать системы связи и методы подавления сигналов.

Сейчас на аэродроме уже проходят тестовые полёты, начавшиеся ещё в июле прошлого года. Директор Технопарка подчеркнул, что за этот период состоялось около 80 испытательных полётов, участие в которых принимали 19 компаний.

Резиденты парка активно используют площадку для тестирования прототипов беспилотников, поскольку в черте города и поблизости других удобных мест для таких тестов нет. Сегодня технопарком привлечено более 70 компаний, занимающихся разработкой и производством беспилотных устройств, программного обеспечения и аппаратуры для беспилотных систем различного назначения.

Говоря о целях на предстоящий год, Якимов выразил желание увеличить качество проектов, привлечь больше компаний и довести общее число резидентов до 85. Дополнительно рассматривается возможность расширения программы резидентства на наземные роботы, беспилотные корабли и подводные аппараты.

Отвечая на вопрос о водных испытаниях, Якимов подтвердил, что подобные тесты действительно будут проходить в Кронштадте, на высоких волнах Финского залива, создавая условия, близкие к реальной морской среде Балтики. Таким образом, создаётся перспективная площадка для комплексного тестирования беспилотных систем разного типа.

Кроме аэродрома, Технопарк получил новое здание, став важным достижением прошлого года. Олег Якимов упомянул, что 18 лет организация арендовала помещения, тратя значительные средства на оплату аренды. Теперь, благодаря губернатору Александру Беглову и Комитету по промышленности, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Технопарк приобрёл собственный имущественный комплекс площадью 11,5 тыс. кв.м. на Заневском проспекте, что позволит эффективнее развивать инженерные центры и привлекать новых резидентов.

Фото: unsplash (George Kroeker)