Спектакль "Олеся. История любви"

Постановку покажут в театре "Приют комедианта" 23 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Молодой писатель Иван приезжает в Полесье за вдохновением. Работая над новым произведением, он изучает быт и традиции местных крестьян. Герой слишком много знает о мире, чтобы бояться местных поверий. Однажды герой отправляется в лес на прогулку и не может найти дорогу обратно. В чаще он находит домик старухи Мануйлихи и ее внучки Олеси, которых выгнали из деревни за колдовство...

Герой влюбляется в девушку и хочет увезти ее в город. Сможет ли он преодолеть общественное давление, сотканное из языческих суеверий, и сохранить любовь к удивительной и прелестной Олесе? Сможет ли он ее спасти от злых и недалеких людей?

Фото: ВКонтакте / Театр "Приют комедианта"