Полуразрушенный ТЦ у метро "Приморская" окончательно снесли

ТЦ "Макси Сопот" у Приморской демонтировали после 20 лет споров.

Торговый центр "Макси Сопот" у станции метро "Приморская" окончательно снесли. Полуразрушенное здание простояло больше года, сейчас на его месте завершают демонтаж напольных плит, сообщил глава администрации района Михаил Соболев.

История объекта тянется с начала 2000-х: участок выделялся только под временный павильон без права капитального строительства, но арендатор возвёл четырёхэтажное здание площадью 600 кв. метров. В 2010 году Смольный ограничил площадь ТЦ 150 квадратами, но требования не выполнили.

После расторжения договора аренды компания потеряла право на участок. Собственник проиграл суд, обещал снести здание, но не сделал этого. В июле 2025 года Комитет по контролю за имуществом начал демонтаж, но процесс приостановили из-за судебных тяжб. Только в феврале 2026 года суд отказал компании "Союз-Инвест" и снял запрет.

В начале марта ГАТИ выдала ордер на снос, но работы так и не начались. Окончательно здание разобрали 13 августа.

Фото: Вконтакте/Михаил Соболев